Quatre ex-ministres de la Santé s’apprêtent à être auditionnés par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus. Parmi eux : Agnès Buzyn. La candidate malheureuse à la mairie de Paris est la première à être entendue ce mardi. L’ancienne membre du gouvernement d’Edouard Philippe va devoir répondre à certaines accusations dont celles d’avoir quitté précipitamment son ministère (pour remplacer au pied levé Benjamin Griveaux ndlr) alors que l’épidémie couvait. Agnès Buzyn pourra en tout cas compter sur le soutien de son époux Yves Lévy.

Le médecin est le second mari de l’ex-ministre. Après avoir été mariée avec Pierre-François Veil (le fils de Simone Veil ndlr), Agnès Buzyn a épousé en 1997 Yves Lévy. Celui-ci est médecin tout comme sa femme. Il est spécialisé en immunologie et est également professeur d’université. Yves Lévy est connu pour un être un spécialiste du VIH. Mais le médecin est également connu auprès de l’exécutif. En 2012, il était le conseiller spécial pour la santé au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche Geneviève Fioraso.

C’est l’ancien directeur de l’Inserm

Nommé président de l’Institut National de la Santé et de la recherche médicale (Inserm) en 2014, son renouvellement à ce poste avait déchaîné les critiques. Certains évoquant un délit de favoritisme puisqu’à l’époque, il était le mari de la ministre de la Santé. Si Yves Lévy n’a pas été reconduit dans ces fonctions et qu’il a été de 2018 à mai 2020 conseiller d’État en service extraordinaire, son nom est revenu lors de la crise du Covid-19.

Yves Lévy s’est retrouvé au cœur de fake news durant le confinement. Par exemple, il lui a été reproché de s’être rendu au fameux laboratoire P4 à Wuhan d’où serait parti le virus. Une information fausse. Si Yves Lévy s’était bien rendu au laboratoire Wuhan (dans le cadre d’un partenariat avec l’Inserm), sa visite effectuée aux côtés du Premier ministre de l’époque Bernard Cazeneuve, date de 2017. De même il a été démontré que le coronavirus Sars-CoV-2 responsable du Covid-19 n’était pas issu de ce laboratoire. Dans un article daté du 2 avril dernier, nos confrères de France Info avaient fait le point sur les fake news entourant Agnès Buzyn et son mari.

Par Non Stop People TV