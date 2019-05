Agression au Sénégal: Serigne Mor Mbaye psychologue précise: «Nous avons une société criminelle»

Les agressions, les viols, les meurtres notés ces derniers temps au Sénégal inquiètent les spécialistes qui estiment que la société est en déliquescence morale.

Le psychologue Serigne Mor Mbaye interrogé par la Rfm estime que lorsque les gens sont dans une vacuité totale, sans travail et que les frontières ne sont pas étanches et qu’il n y a pas un contrôle de proximité et les citoyens n’ont pas encore pris conscience de la crise dans la société. «Si des jeunes sont là sans perspective d’avenir, désœuvrés mais ça fait une société criminelle.»