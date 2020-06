L’agression des mamelles expose au risque les populations riveraines. Puisque, d’après les géologues, il y gît un volcan endormi qui peut être réveillé.

D’après le président de la société géologique du Sénégal, Ibra Seck, il peut avoir un jour, le réveil de ce volcan. Ce réveil pourra entraîner la disparition de tous les quartiers se trouvant dans les environs.

L’agression des mamelles, regrette-t-il, peut causer une instabilité de la colline. «Il y a des roches volcaniques. Et lors de la saison des pluies, ces roches tendres peuvent prendre de l’eau qui peut entrer dans les pores et créer des phénomènes de lessivage et de dissolution.

Phénomènes qui peuvent entraîner un éboulement », renseigne Ibra Seck au micro de la Rfm.

Ainsi, il invite les autorités à mettre, le plus rapidement possible, un terme à cette agression.

