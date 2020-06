Un caméraman de 7 Tv a été victime d’agression hier à Ouakam. La directrice générale, Maïmouna Ndour Faye a porté l’affaire devant la justice. Elle a déposé hier une plainte contre les trois bourreaux de son employé, à la Section de recherches de la Gendarmerie.

La plainte vise Massamba Mbengue et Momar Ndoye pour agression physique avec usage d’armes blanches, vandalisme et destruction de biens appartenant à autrui et Youssou Ndoye, un des «Jaraaf» de Ouakam pour injures publiques, diffamation et association de malfaiteurs. Selon M. Faye, son caméraman, Pape Ousseynou Ngom a été envoyé au quartier des Mamelles pour recueillir une déclaration du comité de gestion d’une mosquée de ladite localité,dakarmatin.

Mais il a été pris à partie par deux jeunes, en l’occurrence Massamba Mbengue et Momar Ndoye qui l’ont agressé avec une arme blanche et arraché sa caméra. Mieux, écrit-elle dans la plainte, M. Mbengue et Ndoye ont tenté de détruire volontairement la caméra en la cognant contre un mur. Momar Ndoye est le fils du Jaraf autoproclamé de Ouakam, Youssou Ndoye qui est également visé par la plainte. Le Synpics exprime sa solidaire à la 7 TV et réclame justice.