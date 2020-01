Retour sur le meurtre du jeune américain d’origine sénégalaise à Kaolack. Le porte-parole du Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Aliou Cissé exige la lumière sur cette affaire, et que les auteurs soient sévèrement punis.

« Ils ont été agressés chez eux par des malfaiteurs. Le jeune est mort et son père est toujours dans un état critique. Nous présentons nos condoléances aux Etats-Unis, et nous demandons aux autorités compétentes de traquer et de mettre la main sur les auteurs. L’acte est à bannir. Même si le Coran nous apprend que la mort relève de la Volonté divine mais (le livre saint) nous apprend aussi que tout individu qui tue une personne doit être sévèrement sanctionné. »

Poursuivant, le religieux ajoute : « Il faut le dire tout ceci s’est produit parce que l’insécurité règne à Médina Baye et environs. C’est un problème à régler. Nous prions pour le repos de son âme, et pour un prompt rétablissement de son père ».

Une déclaration faite au moment où une délégation du Consulat des Etats-Unis s’est rendu hier jeudi, 23 janvier, à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niasse pour s’enquérir de la situation.

Pour rappel, des malfaiteurs, armés de pistolets et de coupe-coupe, se sont introduits, dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 janvier 2020, dans la maison où vivaient deux disciples de Imam Assane Cissé, en l’occurrence Abdou Aziz Cissé (49 ans) et son fils Bassirou Cissé (18 ans), tous de nationalité américaine.

Plus de trois millions F CFA auraient été emportés par les malfaiteurs qui en plus, ont grièvement blessé les deux américains. Le jeune a finalement rendu l’âme.