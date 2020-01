Suite à l’agression mortelle du jeune Niassene de nationalité américaine, l’ambassade des Etats Unis à Dakar a envoyé aujourd’hui jeudi une délégation à Kaolack pour s’enquérir de la situation. En effet le consul et sa délégation qui sont arrivés au niveau de l’hôpital El Hadji Ibrahima Niass de kaolack en milieu de journée, se sont rendus à la morgue pour voir le corps sans vie de Mohamed .Ils ont aussi rendus visite au père du défunt qui a été blessé par les agresseurs. Des hommes armés, munis de coupe-coupe, de pistolet et autres armes, s’étaient introduits dans la maison d’un ressortissant étranger dans la commune de Kahone, dans la nuit du mardi au mercredi. Le propriétaire de la maison Abdoul Aziz et son fils Mouhamed ont tenté de s’opposer aux assaillants. Il s’en est suivi une bagarre farouche au cours de laquelle, ils ont été grièvement blessés.

Les malfaiteurs ont ensuite emporté environ 2 millions de francs Cfa et 3000 dollars. Ils ont tiré quelques coups de feu en l’air durant leur fuite. Les blessés quant à eux, ont été acheminés à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niass. Malheureusement, le fils d’Abdoul Aziz a succombé à ses blessures ce mercredi vers 15 h. Dans cette affaire l’hôpital a rejeté toute négligence de sa part. L’enquête ouverte par la gendarmerie se poursuit.

Cette affaire vient exacerber le sentiment d’insécurité à l’intérieur du pays. Pour le commissaire à la retraite Boubacar Sadio, l’insécurité commence à se manifester de manière permanente à l’intérieur du pays. Et avec les mêmes outils et modes d’actions utilisés à Dakar et les zones urbaines, renchérit, l’ex commissaire de police Cheikhna Keita. Ces deux spécialistes en sécurité invitent à plus de sensibilisation, de surveillance et contrôle pour endiguer ce qui est devenu un fléau de nos jours.

Diaraf Diouf Sénégal7