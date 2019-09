Sous le feu des critiques ces derniers jours pour ses sorties qualifiées de “dérapages” sur bon nombre de sujets, Ahmed Khalifa Niass semble s’en glorifier. A ce qui est perçu comme un recadrage de la part du chef de l’Etat qu’il avait pris à témoin dans sa sortie contre le Khalife général des tidianes dont il demandait la destitution, Niasse se dit honoré. “Macky Sall ne me recadre pas. On ne recadre pas quelqu’un en l’appelant par son nom et en lui disant qu’on va lui passer un coup de fil. La déclaration de Macky Sall m’honore”, se glorifie le polémiste, dans le quotidien L’Observateur du jour.

Médiatisé, surmédiatisé même, Niasse assume. “Je fais l’actualité depuis 50 ans. Actuellement j’ai une quinzaine de sollicitations médiatiques. Pour le moment, j’attire les médias, donc je continue de répondre jusqu’au jour où on ne me posera plus de questions”. Une réponse à ses détracteurs. Pour dire que ce n’est pas demain que Ahmed Khalifa Niasse va se taire.