Après des tentatives infructueuses pour obtenir un Permis de Visite Dr Ahmed Khalifa Niasse a eu une conversation téléphonique, ce mardi 30 juin, avec Abdou Karim Gueye dit Xrum Xaxx. Celui qu’il appelle affectueusement » mon fils » et qui lui rappelle sa jeunesse. » Quand j’avais son âge j’étais entre les murs des prisons .Notamment les » Cent Mètres Carrés » ou le Camp Pénal . Sidy Lamine mon frère avec moi »

Dr Ahmed Khalifa Niasse poursuit :

» En son temps on a brûlé le drapeau français. On a vraiment malmené l’État. Aujourd’hui que c’est son tour, on ne va pas le laisser seul. »

« L’ Administration Pénitentiaire arguant la Covid 19 pour interdire les visites j’ai pu obtenir l’exception de parler à mon fils au téléphone. Il a un bon moral. Quand on est renforcé de l’intérieur on ne faiblit pas. Bientôt il aura terminé de purger la peine pour laquelle il a été condamné. Il a même la possibilité, quand ses avocats le demandent, d’obtenir une réduction de peine. Car si on a purgé la moitié de sa peine et qu’on s’est bien conduit on y a droit »

Pour terminer Dr Ahmed Khalifa Niasse déclare :

» J’informe l’opinion nationale et africaine que Karim Xrum Xaxx est en bonne santé. Nous attendrons sa sortie de prison de pied ferme. Je le considère comme mon propre fils. Je le défendrai toute ma vie. Je le renforcerai parce que pour moi c’est le Ahmed Khalifa Niasse d’hier. »

Salah peut il passer devant Mané pour le titre de meilleur joueur de Premier League ?