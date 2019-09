Communiqué du Bureau de Presse du Palais Ahmadyana

Crise Communauté Niassene Tivaoune :

La paix frappe aux portes

Nous savons de bonne source qu’un échange téléphonique qui a duré plus d’une heure entre le fils d’un défunt Khalife Général et Dr Ahmed Khalifa Niasse a permis de cerner la question. En prenant de la hauteur.

L’accent a été mis sur le fait que les inséparables ne peuvent que se réconcilier.

Il s’agit de relations qui ont duré plus d’un siècle.

Dans les heures qui viennent une action spectaculaire scellera une nouvelle alliance entre les deux pôles de la Tidjanya.

Au grand dam de ceux qui ont toujours semé la zizanie entre les frères à Tivaoune. Et qui, à leur tour, avaient bien fait du chemin entre Tivaoune et Kaolack.