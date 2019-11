La brigade de tourisme de la subdivision des Douanes de l’Aibd a saisi, mercredi vers 13h, à l’aérogare de l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de la cocaïne et de la méthamphétamine, d’une valeur de 520 millions FCFA, dissimulées dans deux objets d’art convoyés depuis la Guinée Bissau. Le colis a fait l’objet d’un envoi express par une société de fret via la Compagnie Asky qui a atterri à 7H30mn à l’AIBD, informe Libération online.

La marchandise n’était ni accompagnée, ni manifestée, et a été donc prise en repérage par les agents des Douanes. A 13 heures, un représentant de la société de fret express est venu récupérer les colis. C’est alors que les éléments de la Brigade des Douanes du tourisme ont contrôlé les colis, les passant au scanner et ont découvert la drogue.

L’individu venu récupérer la drogue et le directeur de la société en question sont en garde à vue. l’Ocritis, mène l’enquête, selon la même source.