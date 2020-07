Alors que le Sénégal a rouvert officiellement ses frontières le 15 Juillet dernier, ce n’est pas encore le grand rush sur le tarmac de l’aéroport Blaise Diagne de Diass. Pour cause, la crise entre l’Union européenne et le Sénégal. Hier la confirmation que le ciel de l’espace Schengen reste férmé au Sénégal est tombée. Et les passagers en partance pour les pays qui ont « banni » le Sénégal de la liste des pays autorisés à voyager dans son espace ont trinqué. Sur sa page officielle un passager P.P dénonce les conditions d’attente à l’aéroport. Il serait une dizaine d’européens bloqués depuis 15 heures de temps à l’aéroport de Dakar « sans eau, sans aucune explication ». Un enfant de six ans serait même parmi les « otages », affirme la même source.

Du côté de l’aéroport, si aucun commentaire n’est apporté sur « la mesure de réciprocité », on indique que le manque d’approvisionnement est du fait de la fermeture aussi des restaurants et boutiques à l’aéroport.

« La situation de la reprise est exceptionnelle. Ce sont des privés, ils ne peuvent pas se permettre d’ouvrir alors qu’il n’y a pas de monde. C’est à perte a-t-il argumenté. « L’aéroport à situation exceptionnelle comme lorsqu’un avion est en retard, peut intervenir pour ne pas laisser les passagers en rade », conclura t-il…

Cet article AIBD : Des européens bloqués à l’aéroport à cause de la crise UE/Sénégal est apparu en premier sur Sunubuzz.