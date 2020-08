Pour des mesures de sécurité sanitaire ,les autorités exigent à tout passager entrant ou sortant d’effectuer un test covid-19 .Ceci dit ,tout passager débarquant au Sénégal doit obligatoirement présenter un certificat de test négatif à la covid-19 de moins de sept jours. D’après emedias.sn, cependant, certains passagers ne sont pas en mesure de payer 40. 000 FCFA chacun pour effectuer les tests , c’est parce qu’ils n’ont pas été informés à l’arrivée à l’AIBD. Parmi les passagers, un Ivoirien en provenance d’Abidjan déplore. « Au départ de la côte d’Ivoire , on n’avait pas prévu une telle somme. Car, personne ne nous avait informés. Faites le calcul pour une famille de dix membres dont 4 sont des enfants mineurs. Donc, peut-on débourser immédiatement une somme de 400.000 francs CFA non budgétisées !? » , s’interroge-t-il . Mais aussi plusieurs nigérians venus assister à l’inhumation du défunt Khalife de la fayda sont bloqués pour la même cause. Le DG de l’aéroport Abdoulaye Mbodj s’explique : «Le problème se trouve au niveau des autorités sanitaires. Cette décision ne vient pas de nous .Toutefois, nous allons trouver des mesures d’accompagnement pour que les fidèles assistent à l’inhumation du Cheikh ’’.

