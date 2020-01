Comptable à la société 2AS à l’Aéroport international Blaise Diagne, Lassana Konté a comparu, mercredi, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Konté et son acolyte, Ibrahima Sène, sont accusés d’avoir falsifié un chèque de la société 2AS AIBD et retiré la rondelette somme de 12 millions FCfa dans une banque de la place. Si le second nommé a été relaxé, le comptable Konté a été condamné à un an de prison ferme plus une amende de 500 000 Fcfa sans compter la somme de 15 millions à rembourser à la société 2AS.

Lassana Konté avait profité de la générosité de son patron pour avoir le double des clés de son bureau. C’est ainsi qu’il s’y était introduit discrètement pour voler le chèque. Malheureusement pour lui, il ne pouvait pas retirer la somme à la banque avec sa carte d’identité. C’est sur ces entrefaites qu’il avait sollicité son ami Ibrahima pour qu’il récupère l’argent.

Pour le convaincre, il lui dira que cet argent représente ses arriérés de salaire. Avec son nom derrière la carte, Ibrahima parvient à retirer l’argent qu’il rend à son ami Konaté. Ce dernier, pour le remercier, ne lui offre que 150 000 FCfa seulement sur les 12 millions qu’il a retirés, informe l’AS.