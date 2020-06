Soucieux d’en savoir un peu plus sur la nomination annoncée par nos confrères de Dakarposte.com, de Mme Ndour Aïda Coulibaly au poste de Directrice Marketing et Communication du Groupe Futurs Médias- GFM, votre site Leral.net est revenu ébahi sur ce qui semble être une Fake News véhiculée à dessein, par des taupes…

Hier, photo du couple à l’appui, un site a partagé une info inattendue faisant écho de la nomination de Aïda Coulibaly, Mme Ndour comme Directrice Marketing et Communication du GFM. A en croire nos confrères, cette attribution de poste, malgré la renommée de la boîte, ne serait due qu’à des liens de parenté…

Essayant d’en savoir plus sur le pourquoi de ce choix et les compétences de la personne choisie pour ce poste stratégique et financier, grande a été notre surprise de nous entendre dire que, « tout n’est que mensonge ! »

Mais le plus ahurissant venant d’un des responsables de cette grosse boîte de la presse privée est que, deux taupes nichées au sein du Groupe futurs médias, ont été identifiées comme étant derrière cette fausse information. Mieux ou pis, c’est selon, l’une est à la télé, l’autre du coté technique.

« Depuis deux ou trois mois, elles font fuiter des infos fausses ou des infos internes, car même concernant la gestion des comptes Youtube et Twitter du groupe, elles sont en train de nous salir, pourtant aucun problème n’est signalé, le seul fait noté est que le gestionnaire a quitté son poste », indique notre source.

« A-t-on intérêt à s’asseoir sur une branche et la scier ? Pourquoi ces personnes agissent-elles de la sorte ? », a demandé Leral.

Justement selon notre source, les responsables de la boîte qui sont à 90% sûrs de connaître l’identité de ces taupes, pour le moment, creusent le pourquoi d’une telle posture déloyale.

« Qui vivra, verra ! » dit l’adage.

