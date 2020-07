La belle et talentueuse chanteuse Aïda Samb ne demande qu’à se marier. Dans un entretien à l’Observateur, Elle exprime son désir de fonder un foyer.

Même si elle remet tout entre les mains de Dieu, Aïda Samb soutient ne pas désespérer d’unir bientôt sa vie à un homme.

Elle précise que si les choses tardent, ce n’est pas de sa faute. Ce sont qui la fuient.

« Je fais partie d’une famille où le mariage est sacré. Donc, je ne demande qu’à me marier. C’est bientôt la Tabaski et rien ne m’aurait fait plus plaisir que de la fêter dans mon foyer, en compagnie de mon époux. Cependant, c’est Dieu qui décide. Je ne désespère pas pour autant. Les gens peuvent penser que c’est moi qui rechigne à unir ma vie à celle d’un homme, mais ce n’est pas le cas. Bien au contraire, ce sont les hommes qui me fuient », a confessé Aïda Samb dans les colonnes de l’Observateur.

Sur les qualités de l’homme qu’elle attend, Aïda Samb dit souhaiter qu’il soit pieux, digne généreux et qu’il l’aimera et lui vouera un profond respect.

