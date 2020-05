Cet attroupement dont l’origine serait la demande de l’aide Covid-19 destinée à la diaspora, s’est déroulé sans aucun respect des normes sanitaires en vigueur dans ce contexte de pandémie.

Ce rassemblement montre également un traitement indigne des nécessiteux dans l’attribution de cette aide.

Par conséquent, le Parti Socialiste du Sénégal en France condamne les pratiques qui ont conduit à ces rassemblements,

demande que toute la lumière soit faite sur ce fait divers qui n’honore pas notre nation et exige que des mesures soient immédiatement prises pour éviter que de tels faits se reproduisent.

Nous saluons de nouveau l’aide accordée à la diaspora par le président Macky SALL et invitons ceux qui sont chargés de la distribuer, à agir avec équité et et dans respect des dignités humaines.

En fin, nous réitérons nos soutiens à tous nos compatriotes face à cette maladie qui touche la population mondiale et restons à côtés de tous ceux qui en souffrent économiquement et moralement.

Xibaaru

