GALSEN221 – Depuis hier, lundi, l’aide destinée à la presse a commencé à être distribuée. Toutefois, certains groupes de presse ont manifesté leur mécontentement face aux sommes dérisoires qui leur ont attribué.

Alors que le Président de la République Macky Sall avait annoncé que l’aide à la presse 2020 serait doublée, passant ainsi à 1,4 milliards de francs CFA, la distribution des fonds fait grincer des dents. En effet, de nombreuses boîtes ont même décidé de tout simplement retourner les chèques au ministère de l’Economie, des Finances et du PLAN.

PUBLICITÉ

Malgré la forte somme évoquée, certains médias ont reçu des miettes voire moins que l’année passée. De quoi se demander de quelle manière les fonds ont été distribués et sur quelles bases.

Quoi qu’il en soit, les organes en rognes ne comptent pas en rester là et comptent bien tout mettre en œuvre pour tirer cette affaire au clair. Le Ministre de la Culture et de la Communication doit prendre ses responsabilités et tirer cette affaire définitivement au clair.

Nous y reviendrons dans les plus brefs délais avec plus de détails.