L’aide destinée à la presse commence à être distribuée depuis hier lundi. Et la répartition fait déjà grincer des dents. En effet, certaines entreprises de presse ont purement et simplement décidé de retourner les chèques à leur envoyeur.

Selon Les Échos, elles exigent la publication de l’arrêté afin que tout le monde sache combien a été distribué et ce qu’a reçu chaque organe ou groupe de presse. Pour rappel, Macky Sall a décidé, cette année, de doubler l’aide à la presse.

Assane SEYE-Senegal7