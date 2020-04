La polémique enfle alors que l’aide alimentaire n’est pas encore parvenue aux populations démunies. La faute à l’attribution du marché qui ne répondrait pas aux normes. En tout cas, les Sénégalais qui sont habitués à entendre parler de Bocar Samba DIEYE, Moustapha TALL et autres quand il s’agit d’importation du riz au Sénégal, découvrent, avec cette crise, un autre nom : Rayan Hachem.

Le patron des sociétés Avanti Suarl et Afri and Co a rafflé plus de la moitié du marché avec près de 18 milliards sur les 27.

Interpellé par le quotidien L’AS sur la « magie » qui lui a permis de mettre la main sur ce juteux marché Rayan Hachem revendique une expérience lui permettant d’assurer les commandes de l’Etat.

«Ce n’est pas parce que j’ai commencé par Planet Kebab que je ne dois pas évoluer. La société Avanti Suarl importe du riz depuis maintenant 4 ans. En plus je soutiens la filière riz local pour obtenir une Déclaration d’importation de produits alimentaires (DIPA)», indique-t-il.

S’agissant de la société Afri And Co qui n’existerait que depuis, le Libano-Sénégalais botte en touche. «Nous avons démarré avec 30 mille tonnes en 2016 puis 40 mille tonnes en 2017, 80 mille tonnes en 2018 et 120 mille tonnes en 2019. Et la société Afri And Co est dans l’importation de denrées alimentaires depuis un an», indique-t-il.