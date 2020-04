«Dans la vie, il faut faire les choses avec honnêteté et transparence. En Mauritanie, l’ancien président et l’ancien Premier ministre sont cités dans des affaires. En France, Nicolas Sarkozy est également poursuivi pour sa gestion lorsqu’il était aux affaires», rappelle le député, qui s’empresse de mettre en garde. «C’est pourquoi, lorsque vous êtes au pouvoir, il faut gérer de manière transparente. Même s’il y a une loi d’habilitation et que vous avez le droit de gouverner par ordonnance, vous devez faire les choses en toute transparence. L’argent que vous gérez sera contrôlé. Donc la loi d’habilitation ne dispense pas de la reddition des comptes».

Enfin, et c’est inédit pour être souligné, ce membre éminent du Secrétariat exécutif de l’APR affirme être sur la même longueur d’onde que l’opposition Ousmane SONKO qui a refusé de voter la loi d’habilitation qui donne les pleins pouvoirs à Macky SALL. «J’ai été d’accord avec les réserves et l’exigence de contrôle émises par le député Ousmane Sonko sur la gestion de l’argent destiné à la lutte contre le coronavirus. Si vous êtes président et qu’on vous donne tous les pouvoirs, vous devez avoir l’honnêteté de gérer avec transparence l’argent du contribuable», affirme Moustapha Cissé LO.