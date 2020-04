La région de Kaolack a réceptionné hier son quota de riz. Les camions ont déchargé le produit dans les magasins de Kahone (département de Kaolack).

Le gouverneur Alioune Badara Mbengue et les autres autorités administratives ont fait hier le déplacement pour la réception de cette denrée.

En effet, l’aide alimentaire destinée à cette région s’élève à plus de 9000 tonnes. Au total, 67.529 ménages sont dénombrés dont 45.810 inscrits au registre national unique (RNU). 19.219 ménages sont aussi issus du quota d’extension (ciblage communautaire) et 96 vérificateurs mobilisés pour assurer le contrôle dans les différentes localités…

















