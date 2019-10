Malade depuis plusieurs semaines et cloué sur un lit de l’hôpital Principal à la chambre numéro 4 du pavillon Sohier, le rappeur activiste a subi deux opérations qui n’ont pas réussi à « vaincre » la maladie.

Une évacuation en France ou en Allemagne devient urgente. Ses amis et autres sympathisants ont lancé un appel pour demander un soutien à la population sénégalaise en vue l’aider à s’en sortir. A cet effet, la Fondation de la Première Dame Servir le Sénégal a aussi voulu faire un geste que finalement la famille du rappeur a décliné. Retour sur cette affaire par Senenquete qui a fait un tour à l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé de l’activiste.

Il est presque 18 heures passées d’une bonne vingtaine de minutes. La grande porte de l’hôpital Principal est ouverte au public. L’heure où les visites sont autorisées. Au niveau du bloc où l’activiste est hospitalisé, quelques parents et amis sont dans la cour. La belle-sœur de Karim, Yacine Niang, discute avec l’épouse de l’opposant Ousmane Sonko qui est de passage pour rendre visite au malade. On note la venue de certains militants de Pastef et d’autres amis du rappeur. Approchée par Senenquête, Yacine Niang révèle que sa sœur (la femme de Karim, Binta) est actuellement en France pour régler les papiers en vue de l’évacuation de son époux le plus rapidement possible. Et cela pourrait se faire demain même si tout se passe comme prévu.

« Nous ne voulons pas communiquer sur cette affaire qui commence à prendre une certaine tournure. Notre souhait, c’est de voir Karim recouvrir la santé. Ce que je peux vous dire, un certain Malamine était de passage ici pour parler à ma sœur sur l’évacuation de Karim. Après lui, c’est Tounkara qu’ils ont envoyé et Karim a refusé leur offre. Je pense qu’il faudra contacter ma sœur. Elle vous dira ce qu’il en est réellement », explique Yacine, tenant une ordonnance qu’elle devait acheter pour l’activiste. Ne l’ayant pas aperçu à l’hôpital, les amis de Karim trouvés sur place, confirment à Senenquête que Ousmane Sonko était de passage. Joint au téléphone depuis la France où se trouve l’épouse de Karim, celle- ci nous a demandé de patienter jusqu’à demain pour nous parler. Elle vient d’arriver et se trouve fatiguée, dit-elle, la voix presque cassée.