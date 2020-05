Air France dit soutenir les efforts du gouvernement sénégalais dans la lutte contre la pandémie et reste solidaire de toutes les décisions prises dans ce sens.

Dans un premier temps, Air France va démentir «avec forte véhémence» ces informations relayées par la presse internationale relatives à une supposée «reprise» de ses activités en direction du Sénégal. «Air France KLM, présent au Sénégal depuis 84 ans, veille scrupuleusement au respect des réglementations et procédures du pays hôte. Dans cet esprit, nous ne prendrons pas la liberté de telles communications, sans avoir reçu l’approbation des autorités compétentes», a rassuré la direction d’Air France Sénégal. Qui «espère» que ces informations «ne nuiront pas aux excellentes relations» que la compagnie française entretient, depuis longtemps, avec les autorités de l’aviation du Sénégal.

