Lors d’une rencontre vendredi dernier avec la presse, le directeur général d’Air Sénégal a été interpellé sur les éventuelles conséquences du coronavirus sur la compagnie. Particulièrement la desserte de certains pays.

« Ce sont les autorités sanitaires qui vont apprécier et donner les directives. Si une destination doit être fermée, elle le sera. C’est comme la sécurité, il n’y a pas de discussion », souligne Ibrahima Kane.

Si l’on en croit ce dernier, pour l’instant, il n’y a pas de foyer important identifié parmi les lieux de destination (propos tenus vendredi) de la compagnie. « Le jour où une de nos destinations sera affectée, on va devoir réviser nos objectifs ».

Cependant, souligne-t-il, il est impossible de faire un plan au-delà d’un à deux mois.

En tout état de cause, rassure, il n’y a pas d’éléments qui amènent à réviser les prévisions. A noter qu’Air Sénégal Sa assure la desserte vers Paris, Londres et Barcelone, entre autres.

L’Italie n’est pas encore exploitée, parce qu’il y avait ‘’du dumping’’ sur cette route, affirme Kane. Maintenant qu’Air Italy a fermé cette destination, la compagnie est sur le point de lancer cette ligne.

Mais ce sera certainement après l’épidémie, puisque l’Italie est sérieusement touchée par le coronavirus.