Air Sénégal : la vérité sur l’affaire de l’avion A330 NEO qui défraie la chronique

C’est à bord d’un A 380 que la compagnie Air Sénégal a effectué son vol retour Paris-Dakar hier, dimanche. Et, c’est avec ce même appareil, loué auprès du célèbre loueur d’avion Hi Fly, qu’elle fera le vol Dakar-Paris de ce lundi.

Que s’est-il passé ? D’abord, pour le service de communication d’Air Sénégal, contacté par SeneWeb, une précision de taille s’impose : « Ce n’était pas une panne, mais plutôt un petit élément à changer, un joint. »

Notre source rappelle que dans les normes aériennes, quand un avion est livré, il y a toujours un ingénieur mécanicien qui l’accompagne pendant trois mois pour assurer les petits soucis techniques.

« Si c’était Air France ou Ethiopian Airlines, ça n’aurait pas eu cet impact parce que ces compagnies disposent d’autres appareils pour pouvoir le remplacer, mais, nous on n’a qu’un seul appareil », a dit notre interlocuteur. Qui avoue : « Les passagers peuvent nous reprocher de ne pas avoir bien communiqué. »

Revenant par ailleurs sur les faits, notre source révèle qu’ »il y a un petit joint qu’il fallait changer, mais le problème, c’est qu’on ne pouvait pas le faire à Dakar, car il n’en a pas au Sénégal ».

Notre interlocuteur ajoute : « Comme l’industrie aérienne, c’est la deuxième industrie la plus normée au monde, il a appelé Airbus, mais en attendant d’avoir des réponses de confirmation, on s’est dit qu’il fallait transférer certains passagers à Air France parce qu’ils avaient des urgences. Ce A 380, on l’a eu au prix d’un A340 d’ailleurs et les passagers qui étaient à Dakar ont été embarqués dans notre A330. »

« Mais, comme notre avion devait décoller aujourd’hui à 9h du matin, matériellement et temporellement, ce n’était pas possible. C’est pourquoi, on a loué l’avion Hi Fly pour faire le vol Dakar-Paris », martèle notre source, non sans annoncer que l’avion d’Air Sénégal va reprendre service dès ce lundi, pour atterrir à Dakar ce soir.

