Les passagers d’un vol d’Air Sénégal international qui devait quitter Dakar la nuit du mardi 25 février, sont toujours bloqués à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD). Une information sur les raisons de ce retard ne leurs ont pas été données.

L’une des proches d’un des passagers dénonce le manque de communication de ladite compagnie : « s’il y a une situation qui se présente, il faut donner la bonne information et prendre le soin aussi d’informer les gens », peste-t-elle.

Pis, déplore-t-elle, « Depuis ce matin, j’appelle à l’AIBD, mais on me balance des numéros par-ci, par-là. Et à chaque fois que j’appelle, on rejette l’appel ».

Contactés par la Rfm, les responsables de ladite compagnie déclarent être en réunion. Des passagers de la même compagnie ont vécu le même sort lundi. Ils ont été bloqués à Barcelone, en Espagne, sans qu’aucune information ne leur soit livrée.

