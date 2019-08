Air Sénégal présente “une courbe de développement prometteuse”, avec des projections de 400.000 passagers avant fin 2019, contre les 300.000 qui font d’elle actuellement la première compagnie sur la plateforme aéroportuaire de Diass, indique son directeur général, Ibrahima Kane.

“[…] Air Sénégal est, aujourd’hui, la première compagnie aérienne en termes de nombre de passagers transportés sur la plateforme aéroportuaire de Diass avec plus de 300.000 passagers par mois. Nous allons atteindre certainement les 400.000 passagers cette année”, a déclaré M. Kane, dans une interview publiée dans l’édition de vendredi du quotidien Le Soleil.

C’est là la preuve que la compagnie nationale a une “courbe de développement prometteuse qui nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité en nous appuyant sur tous nos partenaires et également sur l’expérience de nos équipes […]”, a-t-il estimé.

Selon son DG, Air Sénégal est une compagnie enracinée dans “un pays qui a une histoire aéronautique centenaire”.

Il précise que la compagnie nationale, qui a démarré ses activités le 14 mai 2018, “dessert dix destinations avec une couverture de neuf pays”.

“Nous sommes arrivés à ce niveau de manière accélérée”, avec une flotte de cinq appareils, selon son directeur général.

“Deux appareils à terre qui ont été acquis sur ressources propres […], deux appareils A319 qui sont à l’usine et qui nous permettent de desservir la sous-région et bientôt d’autres destinations et deux appareils A330 Neo, dont l’un est disponible et l’autre arrive au mois de septembre”, a-t-il détaillé.

Parlant des vols domestiques, il a promis que les aéroports régionaux seront desservis au fur et à mesure que leur mise à niveau sera assurée. Il a indiqué que Saint-Louis, premier aéroport sur la liste du projet de rénovation et réhabilitation des aéroports, “va […] passer dans le réseau Air Sénégal”, sans avancer de date.

“En passant sur un réseau hub, nous permettons aux touristes de quitter l’Europe ou les Etats-Unis, à partir du mois de juin 2020, d’arriver à Dakar à 13h30. Ensuite, ils pourront prendre la compagnie Air Sénégal et aller ensuite sur la Casamance dans la même journée sans devoir passer la nuit à Dakar. Ils pourront, au retour, prendre l’avion de la Casamance, passer sur Dakar avant minuit et prendre leur vol pour aller sur l’intercontinental […]”, a-t-il expliqué.