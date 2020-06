Air Sénégal vise Paris pour la mi-juillet

Les compagnies estiment qu’il faudra du temps avant de revenir au niveau d’activités pré-Covid 19. Air Côte d’Ivoire, dont les opérations sont d’abord limitées au territoire national (Korogho, San Pedro, Bouaké, Man et Odienné), envisage ainsi un retour à la normale de manière progressive : reprise de 25 % des vols dans un premier temps, puis 50 %, mais sans renoncer à sa stratégie de développement sur le long-courrier.

Autre exemple, Air Sénégal a repris ce week-end sa liaison vers Ziguinchor, qui redeviendra quotidienne à partir de la semaine prochaine. Alors que le Sénégal conserve ses frontières fermées jusqu’au 30 juin, la jeune compagnie, qui a envoyé tous ses pilotes en France passer des séances de simulateur pour « rafraîchissement », prévoit selon nos informations de relancer les dessertes d’Abidjan (d’abord quatre fois par semaine) et de Praia à la mi-juillet. Elle espère rouvrir début août Conakry, Bamako, Casablanca, Barcelone et Marseille, et, à partir de septembre, Ouagadougou, Niamey, Accra, Lagos. Soit 80 % de son activité pré-Covid 19 prévue pour fin août. Air Sénégal relancera Abidjan en quotidien en octobre si le trafic est suffisant.

Rewmi.com

