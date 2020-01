L’affaire examinée ce lundi devant le tribunal des flagrants délits, concerne un vol et usage frauduleux d’une carte bancaire. Pour prouver son amour à son petit ami, la fille mineure, Aïssatou Barry (15 ans) n’a trouvé rien de mieux que de voler la carte bancaire de son père pour la lui remettre.

Pour financer les fêtes de fin d’année, la méthode employée n’est pas vraiment glorieuse : le couple avait relevé les coordonnés bancaires qu’il a remises à Assane Ndiaye, plus âgé, pour des achats en ligne. Ce dernier a été formellement identifié par la victime qui peine toutefois à donner des informations précises. Le procureur a requis 2 ans dont 6 mois ferme contre le sieur Ndiaye.

Le tribunal des flagrants délits rendra le 23 janvier son jugement dans cette affaire de complicité de vol, recel et détournement de mineure, dans laquelle était notamment poursuivi le jeune Bamba Fall. Le mineur de 17 ans va déférer vendredi devant le juge des enfants avec réquisitions de contrôle judiciaire. Le père de sa petite amie lui reproche d’avoir subtilisé et utilisé sa carte bancaire pour effectuer un retrait et réaliser des transactions.

Le préjudice global est estimé à 3,5 millions. Les mis en cause nient les faits qui leur sont reprochés, assurant que les coordonnées de la carte bancaire leur ont été remises par la fille Aïssatou Barry, qui voulait faire des achats sur Internet. Cette dernière réfute cette version.

Sur le procès verbal, la jeune fille s’accuse de tout, expliquant avoir été entraînée par son copain dans des vols destinés à financer leur fête de fin d’année. Elle acquiesce, assurant regretter les faits. Le papa meurtri reproche à Bamba Fall (17 ans) d’être derrière sa fille, mineure de 15 ans, qui lui a soustrait régulièrement plusieurs sommes d’argent.

