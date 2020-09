Aissatou Diop Fall: “Bama Done Khessal 500.000 F Cfa La Done Dépensé Par Mois”

Aissatou Diop Fall était l’invitée de Bijou Ngoné à “Confrontation”. Dans l’émission, la journaliste est revenue sur sa dépigmentation.

“J’ai débuté la dépigmentation par hasard. Une amie m’avait offert, quand j’étais en France, un lait de corps qui a éclairci ma peau. Quand je suis rentrée à Dakar, les gens me disaient que ça m’allait bien et j’ai continué à le faire jusqu’à ce que je tombe enceinte… Il faut préciser aussi que lorsque je me dépigmentais, je dépensais 500 000 F Cfa par mois.”, fait elle savoir.