La journaliste Aissatou D.Fall a accordé un entretien à nos confrères de Diaspora221.

Attaquée sur les réseaux sociaux, elle a tenu à éclaircir les choses.

Je suis contre le geste de Mareme F.Sall, et on m’insulte et me menace

