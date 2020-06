L’Ajax Amsterdam est un club connu pour son centre de formation mais aussi pour sa faculté a sortir de nombreux talents. Justement, la saison dernière, Frenkie de Jong a quitté les Lanciers pour le FC Barcelone tandis que Matthijs de Ligt a fait de même en direction de la Juventus. Deux départs importants auquels on peut déjà ajouté celui d’Hakim Ziyech pour Chelsea. Le milieu de terrain marocain s’était déjà mis d’accord l’hiver dernier pour rallier l’Angleterre à l’issue de cette saison. Il ne devrait pas être le seul à quitter les Godenzonen. Interrogé par Parool , le coach de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag a expliqué que trois joueurs peuvent quitter le club cet été.

Il s’agit du gardien André Onana (24 ans), du milieu Donny van de Beek (23 ans) et du latéral gauche Nicolàs Tagliafico (27 ans). Ce dernier semble d’ailleurs le plus à même de quitter le club à en écouter son coach : «le marché des transferts débutera en août. Les meilleures ligues se jouent maintenant, donc les flux d’argent sont maintenus. La valeur marchande des joueurs sera légèrement déprimée, mais pas de beaucoup. Sur la base de leurs performances et de leur ambition, un certain nombre de nos joueurs souhaitent également s’installer à l’étranger. Des accords ont été conclus avec Andre Onana, Donny van de Beek et Nicolás Tagliafico, mais il doit être clair si le marché se détache effectivement. Pour Onana et Van de Beek, une autre année d’Ajax pourrait certainement être une option, pour Tagliafico c’est légèrement différent à cause de son âge. »