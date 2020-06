Dans le viseur de plusieurs grandes écuries européennes, André Onana ne cache pas son envie de monnayer son talent ailleurs. Titulaire incontestable à l’Ajax d’Amsterdam, le portier camerounais dispose d’un bon de sortie. Dans un entretien pour Parool, l’entraîneur du club, Erik ten Hag, a évoqué le dossier Onana.

« Sur la base de leurs performances et de leurs ambitions, un certain nombre de nos joueurs souhaitent également s’installer à l’étranger. Des accords ont été conclus avec André Onana, Donny van de Beek et Nicolas Tagliafico. Pour Onana et Van de Beek, une autre année avec l’Ajax pourrait certainement être une option, pour Tagliafico, c’est légèrement différent à cause de son âge », a indiqué le coach néerlandais.

Onana serait dans le viseur de Franck Lampard, l’entraîneur des Blues, qui souhaiterait le recruter pour remplacer Kepa dont il n’est pas satisfait.

Africa Top Sports

