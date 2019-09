Après une longue période d’absence, le chanteur Akon a fait son retour dans l’industrie musicale. Alors qu’il donnait une interview à la radio Hot97 de New-York, il a rappelé quelques beaux souvenirs partagés avec des grands artistes comme Whitney Houston, Michael Jackson, Eminem. En parlant de son homologue rappeur, Akon a souligné une attitude surprenante d’Eminem en studio.

Akon a expliqué que le jour de sa toute première rencontre avec Eminem, celle-ci a avorté parce qu’il était arrivé au studio à 18h. Et à cette heure, Eminem était parti: “Le premier jour, je me suis ramené à 18h, je me suis dit qu’on allait avoir une session de nuit, mais Eminem venait de partir. Je l’appelle en lui disant OK je suis là. Il me répond ouais je viens de partir, je serai de retour demain matin à 9h. J’étais en mode rigole’Tu rigoles j’espère ?’ Il s’est pointé à 9h le lendemain.”

Toutefois, Akon reconnaît qu’en travaillant avec Eminem, celui-ci lui a donné une autre image du business, une autre manière de fonctionner.” Travailler avec lui m’a fait changer de regard sur le business, car il a été le premier artiste avec lequel j’ai bossé qui considérait le business comme un vrai job”a-t-il d’abord déclaré. “Il arrive à 9h tous les matins. Il prend son déjeuner à 13h, et il quitte le studio à 17h. Il y a un planning très précis. Je ne m’y attendais pas” a-t-il révélé avant de poursuivre:

“Et après je me suis dit qu’il avait raison. Des fois je suis en studio, trois, quatre jours, je ne sors pas, je ne vois pas mes enfants, je n’appelle pas ma femme. Du coup, j’ai réfléchi, et je me suis dit que sa méthode était logique. Rien ne va changer entre aujourd’hui et demain. Le lendemain, je lui ai dit : tu sais quoi bro, tu m’as donné une nouvelle vision d’aborder le business”.

Pour rappel, Akon et Eminem ont collaboré sur le titre “smack that”. D’après lui, cette chanson a été décisive pour la suite de sa carrière.

afrikmag