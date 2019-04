Al khayri: Alpha Blondy a officialisé son mariage traditionnel avec Aelyssa Darragi

« Celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur », disent les Écritures saintes. Oui, Alpha Blondy est heureux. Le dimanche dernier, la méga star a célébré son mariage traditionnel avec Aelyssa Darragi, une animatrice sur sa Radio Alpha Blondy FM.

Cela, loin des projecteurs et des paparazzi. Une annonce qui a été faite par Jagger sur la toile.

« Bon Paquinou. Joyeuses pâques. J’ai caché le plus précieux des œufs dans mon jardin… » s’est réjoui Alpha Blondy, heureux d’avoir trouvé la perle rare. Aelyssa Darragi, l’épouse de Koné Seydou est une jeune femme d’une trentaine d’années, de père tunisien et de mère italienne.

Elle partage la vie de l’artiste dans la fidélité depuis un moment et porte même une grossesse de lui. Cela, comme le traduisent le chien et la tortue à leurs côtés. Dans la tradition africaine, le chien symbolise la fidélité et la tortue annonce la prochaine naissance. En Afrique, la tortue est souvent associée à la fertilité. Elle représente la femme par opposition au serpent, symbole de la puissance du père de famille.

KOKOA Stephane

abidjanshow