La chanteuse queen biz ne pouvait avoir un meilleur cadeau que la célébration du mariage de sa soeur, le jour de sa naissance. Alors que personne ne se doutait de leur idylle, Mamacita et Ara de Akhlou Brick se sont dit oui devant Dieu et les hommes. L’union de l’animatrice de Dtv et du rappeur a été scellée à Nord Foire sans tambour ni trompette.

PUBLICITÉ

Désormais, Mamacita est devenue madame Sarr.

PUBLICITÉ