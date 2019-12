Mamadou Mansour Diop, le fondateur du site GALSEN221, l’un des plus visités au Sénégal, a quitté le cercle des célibataires ce dimanche 8 décembre 2019. Le jeune entrepreneur, loué par ses ainés pour son professionnalisme et son savoir-faire dans le domaine des TIC, n’est donc plus un cœur à prendre.

La cérémonie, qui a eu lieu à Hamo 4, au domicile familiale de l’heureuse élue, s’est faite dans la sobriété en présence des deux familles. L’heureuse élue se nomme Youma Aicha Beye.

La Rédaction de GALSEN221 souhaite un heureux ménage au couple Diop et leur souhaite tout le bonheur du monde.

