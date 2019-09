La célèbre actrice Nabou de la série Pod et Marichou s’est enfin mariée. En effet sur sur compte instagram consulté par Sanslimitesn que l’ex copine de Siir dans la série a partagé les photos de son mariage pour la saison 4 tant attendue par les sénégalais. La question que se pose les fans de la série est à savoir : qui est l’heureux élu : Siir son ex copain ou Miik son nouveau prétendant ? Wait and see…