Al Khayri: Pape Amadou Fall, lead vocal du groupe Pape et Cheikh, épouse la fille de feu Elhaj Ibou Sakho

Constamment exposé sous l’oeil des caméras, cette célébrité, Pape Amadou Fall ,pour ne pas le nommer, du groupe Pape et Cheikh a réussi à échapper aux flashs des paparazzi à l’occasion de son mariage, le deuxième devrait-on dire car il est déjà marié depuis des années. Mais, c’était sans compter avec les radars fureteurs de dakarposte.

En effet, nous tenons de nos perspicaces réseaux de renseignements au fait de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au-delà que Pape Amadou Fall, lead vocal du groupe Pape et Cheikh a épousé comme deuxième femme la fille de feu Elhaj Ibou Sakho. Maty Sakho, puisqu’il s’agit d’elle, est une belle plante au teint d’ébène jadis chanté par « Léo poète » (le Président Leopold Sédar Senghor).

Décrite casanière, mais très pieuse la douce moitié de Pape Amadou Fall habite le vieux fief qui a vu naitre tant de sommités dont Youssou Ndour, Fallou Dieng, pour ne citer qu’eux ( la Médina).

Il nous revient que le « Al Khayri » a été discrètement prononcé ce jeudi 11 avril 2019 chez Elhaj Tamsir Sakho (un des papas de la désormais Mme Fall).

Et des informations en notre possession, Pape et Maty se la coulaient douce depuis tenez-vous bien…trois années. Mais, ils ont réussi à « verrouiller » leur idylle. Ils sont sortis ensemble loin des indiscrets. Et, comme disait l’autre: être en couple est réellement un travail à temps plein. Autrement dit, cela demande des sacrifices et du temps. Quoi que lead vocal d’un groupe musical, avec un agenda au pas de charge, Pape Fall trouvait toujours du temps pour son amour caché, la sublime Maty Sakho longtemps restée dans l’ombre.

Bref, ils ont fini par officialiser leur relation, savamment entretenue à l’insu du grand public.

Sanslimitesn.com souhaite heureux ménage au couple Fall et plein de bouts de bois de Dieu!