Aladji Mor Talla Ndiaye, fondateur du Pak Lambaye , un Hub économique, destination d’une bonne partie des consommateurs sénégalais pour s’équiper, a tiré sa révérence le 22 Juin 2020.

Ce courageux gorgorlou est parti de rien pour fonder ce Hub qui abrite plusieurs stocks de matériels de récupération, de bois d’œuvre et de meubles.

Un homme de cette dimension doit servir d’exemple pour une jeunesse de plus en plus ambitieuse qui aspire à fonder de géants empires économiques.

Aujourd’hui, ce conglomérat est à la base de milliers d’emplois qui ont créé des millionnaires et nourrissent plusieurs familles.

Aladji Mor Talla Ndiaye nous apprend que « xaaliss kéne douko lidjeunti, dañukoy liggěy ». Il a commencé par la vente de sacs vides avant de se lancer dans la vente de mobilier récupéré ou recyclé.

Il a, en tant qu’expert dans son domaine, suscité l’intérêt d’énormément de jeunes de sa communauté, sa région, pour le commerce et le négoce du bois d’œuvre et des meubles de récupération.

Convaincu que tous les enfants du terroir y avaient leur place, il a rendu le Pak lambaye accessible à tous, pour que chacun puisse y faire des affaires et gagner sa vie, écartant ainsi toute velléité du monopole sauvage, aujourd’hui devenu un mode d’emploi au Sénégal.

Il a réussi à faire du Pak lambaye un label ou presque, qui s’étend aujourd’hui de grand Dakar, où tout a commencé, à Pikine, en passant par plusieurs quartiers dont Fass Delorme.

Mor Talla Ndiaye fut un riche, pieux et humble personnage qui a su travailler, partager, former et encadrer des jeunes pour participer ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté.

Le meilleur hommage qu’ils peuvent lui rendre est de perpétuer et améliorer son œuvre, notamment en relevant le double défi de la sécurisation juridique et de la modernisation des Pak Lambaye.

Nous présentons nos condoléances les plus sincères à sa famille, aux marchands et travailleurs du Pak lambaye.

Que la miséricorde divine l’accompagne dans sa demeure éternelle.

Bonjourdakar

L’article Aladji Mor Talla Ndiaye, Un valeureux homme s’en est allé (Par Ousmane Sonko) est apparu en premier sur Snap221.info.