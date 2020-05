Fin 2019, la fille d’Alain Delon avait surpris tout le monde en assistant au défilé de la collection printemps-été 2020 d’une grande marque avec une tenue qui dévoilait ses premières rondeurs de future maman. C’est sur son compte Instagram, que la comédienne avait confirmé la nouvelle. « Je n’étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n’attendais que toi. Tu seras éternellement le seul auquel j’appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion », avait-elle écrit.

Dans les colonnes de nos confrères Paris Match, Anouchka avait révélé avoir fait une fausse couche en août 2018 : « Avant l’été, je suis tombée enceinte et on était heureux. Mais j’ai perdu le bébé en août, à trois mois. La vie en a décidé ainsi, mais c’est injuste […] L’année 2018 va nous laisser une cicatrice pour toute la vie. »

Mais deux ans plus tard, la vie lui a offert un fabuleux cadeau et l’opportunité de concrétiser son rêve de devenir maman. Plus heureuse que jamais et entre deux biberons, la fille d’Alain Delon n’oublie pas qu’elle est femme avant d’être mère et souhaite prendre soin de son corps. Sur son compte Instagram, en story, elle partage l’une de ses séances de sport. En légende elle écrit d’ailleurs : « première séance intense après l’accouchement. »

Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est plus que jamais déterminée. On peut la voir tirer une roue énorme avec assez de facilité. Très en forme, Anouchka Delon est bien décidée à perdre ses quelques kilos de grossesse. On lui souhaite bon courage !

