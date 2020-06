C’est une génération qui a fait réver beaucoup de jeunes. El Hadj Diouf et ses coéquipiers ont amené le Sénégal pour la première fois en coupe du monde et s’est qualifié en finale de coupe d’Afrique. Ce qui a marqué les esprits des sénégalais.

Entre 2018 et 2020, Aliou Cissé et ses poulains ont enregistré les mêmes performances. Mais certains parlent toujours de différence entre les deux générations. Alassane Ndour explique au micro de wiwsport.com le secret de la génération 2002.

« Le secret de notre génération, c’était juste de compter sur le collectif. Tout le monde était conscient que les postes se valaient et partout. Parmi les 22 qui étaient là chacun était leader dans son club. Même ceux qui étaient sur le banc, ils étaient titulaires indiscutables dans leurs clubs. On a su créer une ambiance joviale. On était des jeunes qui avaient envie de faire quelque chose pour leur pays, qui le faisait dans la bonne ambiance. Quand on devait se concentrait, on le faisait et quand on devait se détendre on le faisait aussi. C’était un moment d’enlever le stress, d’enlever les tensions. Cela ne nous empêchait pas de nous concentrer la preuve on est allé jusqu’au bout de nos forces pour faire de bons résultats », confie Alassane Ndour.

