Il fait partie des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps. El Hadj Ousseynou Diouf a marqué l’histoire du football sénégalais avec son talent et son vécu.

Adulé par les férus du ballon rond pour son immense talent, décrié par certains pour son caractère de « Bad boy », El Hadj Diouf a enregistré deux ballons d’or africain. C’est le premier joueur sénégalais à avoir remporté ce titre de meilleur joueur africain.

Ses performances remarquables avaient poussé les dirigeants de Liverpool à décaisser en juillet 2002 la somme de 18,5 M€ pour recruter le joueur sénégalais. Dans un entretien accordé à wiwsport.com, son ancien coéquipier Alassane Ndour revient sur le talent de l’enfant de Balacos.

« El Hajd Diouf était un phénomène, un joueur qui a une technique qui est dessus de la moyenne et l’équipe de 2002 comptait beaucoup sur lui. Souvent quand on était pressé on lui donnait le ballon en profondeur et après avec sa technicité et son audace il nous faisait beaucoup de bien. C’est quelqu’un qui a su quand même marquer son époque même s’il n’a pas gagné des titres. Mais sur le plan personnel il a su sortir son épingle du jeu. Il a été un très bon joueur pour le dispositif du Sénégal ».

wiwsport.com

wiwsport

L’article Alassane Ndour sur le talent d’El Hadj Diouf: « C’était un phénomène, sa technique était au dessus… » est apparu en premier sur Snap221.info.