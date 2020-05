On s’en doutait, c’est maintenant prouvé : en France, le confinement a entraîné une hausse des addictions. Le tabagisme et la consommation d’alcool sont notamment en augmentation.

Stress, angoisses, troubles du sommeil… On le sait : le confinement a été une période difficile sur le plan psychologique. Les experts de Santé Publique France ont voulu savoir comment ont évolué les addictions des Français pendant le confinement. Et les résultats de l’enquête ne sont pas totalement positifs…

Du côté du tabagisme, les experts de Santé Publique France ont découvert qu’environ un quart des fumeurs (27 %) ont vu leur consommation de tabac « augmenter » pendant le confinement. En moyenne, les accros au tabac ont ainsi fumé 5 cigarettes de plus par jour : cette hausse concerne en particulier les 25-34 ans (47 %) et les actifs en télétravail (37 %).

Parmi les fumeurs restants, 55 % déclarent que leur consommation de tabac est « restée stable » pendant le confinement… et elle a même baissé pour 19 % des répondants !

Et du côté de l’alcool ? Les chiffres de Santé Publique France sont plus encourageants. Ainsi, 65 % des buveurs réguliers affirment que leur consommation d’alcool est « restée stable » pendant le confinement : 24 % sont même parvenus à la faire baisser !

Tabac et alcool : les addictions boostées par l’ennui, le stress et l’inactivité

En revanche, 11 % des buveurs d’alcool réguliers estiment que leur consommation a « progressé » pendant la période du confinement : parmi eux, 51 % ont identifié une fréquence de consommation plus importante (comprendre : des verres plus souvent dans la semaine), 10 % ont observé une hausse du nombre de verres bus les jours de consommation (comprendre : plus de verres à la fois)… et 23 % ont connu une augmentation de ces deux paramètres.

Selon Santé Publique France, l’augmentation de la consommation d’alcool pendant le confinement concerne en particulier les moins de 50 ans, les individus vivant dans une grande ville (de plus de 100 000 habitants) et les parents de jeunes enfants (âgés de moins de 16 ans).

Comment expliquer cette hausse des addictions ? Sans surprise, les raisons sont à chercher du côté de l’impact psychologique du confinement : « l’ennui, le manque d’activité, le stress et le plaisir sont les principales raisons mentionnées par les fumeurs ou usagers d’alcool ayant augmenté leur consommation », note Viêt Nguyen Thanh, responsable de l’unité addictions à la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France. « On note également que l’augmentation (aussi bien pour le tabac que pour l’alcool) est corrélée au risque d’anxiété et de dépression. »

Tabac, alcool : vous vous posez des questions sur votre consommation ? Pour le tabagisme, n’hésitez pas à contacter (gratuitement) Tabac Info Service par téléphone au 3639 ou via l’application dédiée. Pour l’alcool, rendez-vous sur www.alcool-info-service.fr pour évaluer votre consommation, ou contactez (gratuitement) le 0 980 980 930.

Source : communiqué de presse Santé Publique France

