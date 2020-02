PUBLICITÉ

Le ministère de la Santé suit les traces d’une personne qui a quitté Wuhan, l’épicentre du Coronavirus. L’Anacim a signalé aux autorités médicales la possibilité de la présence d’une personne ayant quitté Wuhan à destination du Sénégal. Le département de la Santé suit cette personne de près pour être édifié sur sa situation.La directrice de la santé en a fait la révélation lors d’une réunion de coordination tenue ce mardi. Dr Hames : « Hier même, on a eu une alerte, ça nous a paru un peu bizarre. Il s’agit d’une personne qui a quitté Wuhan et qui est allé jusqu’à Hong Kong pour se destiner au Sénégal. Et nous remercions les autorités de l’aéroport. On a même remonté l’information jusqu’à l’Anacim. Donc c’est un fugitif. Et c’est extrêmement dangereux. Ce n’est pas normal. »

D’après la directrice de la santé, des dispositifs techniques sont mis en place.