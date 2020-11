Alerte France: Un homme menaçant armé d’un cutter arrété dans le 93

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



FLASH – Un homme armé d’un cutter et qui menaçait notamment les #enfants a été arrêté ce matin par la #police devant une école élémentaire à Rosny sous Bois (93). Il n’y a eu aucun blessé. (autorités) #France

Rosny-sous-Bois [ʁonisubwɑ] est une commune française située en région Île-de-France à l’est de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Située à l’est de Paris, à 15 km du centre de la capitale et à 9 km de la porte de Bagnolet, la ville s’étend sur une vallée et les flancs de deux plateaux dont celui d’Avron. La ville est située au sud de la Seine-Saint-Denis et est limitrophe du Val-de-Marne via Fontenay-sous-Bois.

La commune est située à mi-distance des deux aéroports parisiens : l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle à environ 15 km au nord-est, et l’aéroport de Paris-Orly à environ 15 km au sud-ouest.