La pandémie de covid-19 pourrait avoir des résultats beaucoup plus dramatique à travers le monde, particulièrement chez les enfants. Selon une étude publiée par l’université Johns Hopkins commandée par l’UNICEF, jusqu’à 6 000 enfants pourraient mourir tous les jours durant les 6 prochains mois, du fait des conséquences indirectes de la pandémie.

En effet, selon cette étude, jusqu’à 1,2 million d’enfants de moins de 5 ans pourraient succomber dans les 6 prochains mois. Sacha Deshmukh, directeur exécutif de l’UNICEF pour le Royaume-Uni, affirme qu’« il s’agit de la plus importante et de la plus grave crise que les enfants aient dû affronter depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Ce nombre représente le pire des 3 scénarios pouvant arriver.