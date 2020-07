“Ça a été hyper violent”

L’animateur Alex Goude est un papa heureux. L’ancien animateur de La France a un incroyable talent essaie tant bien que mal d’offrir la meilleure vie à son fils Elliot, né à la suite d’une gestion pour autrui aux États-Unis. Divorcé de son compagnon Romain , il s’était confié sur les raisons sur le plateau de “L’instant de Luxe” : “Ça ne s’est pas arrêté d’un coup. Ça a mis du temps à s’arrêter” confiait-il. “Tout a été très compliqué je pense, pour lui et pour moi, quand d’un coup, on a fait notre coming out (…) J’étais encore sur M6, c’était la fin (…) Tout s’est passé en même temps, notre couple a été super médiatisé. Lui aussi a été super médiatisé, il s’est retrouvé avec des milliards de messages, il a fallu gérer ça et quand tu n’as pas l’habitude, je pense que c’est compliqué”.

Ce jeudi 2 juillet, Alex Goude a fait de nouvelles révélations sur sa vie de père. Et ces dernières ne sont pas des plus heureuses. En effet, après avoir été menacé de mort suite à son coming out, c’est son fils qui a été victime de violences verbales. “Je n’ai jamais eu autant de menaces de mort, de menaces de kidnapping de mon fils, de poursuites, (…), de découpage de mon corps déclare-t-il. Ça a été hyper violent.” Il poursuit ensuite : “Maintenant, j’essaye de me protéger un peu plus et de m’occuper en priorité de mon fils, ma maman et mes amis”. L’animateur ne regrette cependant pas l’exposition de sa famille, qui a permis à d’autres personnes de franchir le cap. “Y a un truc que je ne regrette pas, c’est le bien que ça a pu faire, à des tas d’enfants qui m’ont écrit. Des tas d’adultes qui m’ont écrit (…) qui grâce à moi se sont dits c’est possible, je peux être heureux.”

Par J.F.