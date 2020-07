Des approximations sur le nombre de morts

Pas facile tous les jours de se lever tôt pour répondre aux questions des journalistes. Invité de la matinale de France info – à 08h30 – Alexis Corbière a enchaîné les erreurs et les approximations concernant les chiffres de la crise sanitaire liée au Covid-19 en France. “On est un pays qui a été rudement touché, près de 40 000 personnes ont perdu la vie…”, commence le député de La France Insoumise. “30 000 !”, corrige dans la foulée le journaliste Marc Fauvelle. “On est à plus de 30 000”, assène alors Alexis Corbière. “On est à un peu moins de 30 000 !”, a répliqué le journaliste. “Bon, ben je me trompe”, a alors admis l’élu qui réagissait notamment aux propos d’Agnès Buzyn auditionnée mardi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la gestion de cette crise. A noter que depuis le début de la crise sanitaire soit le 1er mars 2020, 29 843 personnes sont décédées du coronavirus (à l’hôpital et dans les EHPAD) selon les chiffres quotidiens de Santé Public France.

Et Alexis Corbière de continuer sur sa lancée. Pour lui, la France est “quand même le pays qui a été le plus touché” par ce virus. “Non”, rectifie encore Marc Fauvelle. “En Europe ? A quel pays on peut le comparer ?”, réplique alors le député LFI de Seine-Saint-Denis, époux de Raquel Garrido. “L’Italie, l’Espagne, je parle en nombre de morts par habitants, la Belgique, aussi est loin devant, je crois qu’on est cinquième ou sixième”, rétorque alors le journaliste. A noter qu’en Europe, la Grande-Bretagne a enregistré plus de 40 000 décès liés au Covid-19. Si à la suite de ses erreurs, Alexis Corbière s’est dit désolé, “troublé” et a demandé “pardon” lors de l’interview, il s’est expliqué par la suite sur Twitter. “Y a des matins difficiles en effet où l’on a encore les neurones assoupis : une première erreur qui oups, en entraîne une autre ! Les médias sont un ring matinal où si tu baisses un instant la garde, on ne te fais pas de cadeau…”, écrit-il en réponse au journaliste de France info Sylvain Chazot qui a mis en ligne la fameuse interview.

