Algérie Can 2019 : La prime que recevra chaque Fennec

Après Dakar, Alger a fêté et récompensé ses héros du Caire. Ainsi, chaque Fennec recevra 150 000 euros.

Alger fête ses héros

Vainqueurs de la Can 2019 en Egypte face au Sénégal, vendredi dernier (1-0), les Fennecs ont été honorés à Alger. Joie et allégresse se lisaient sur des visages rayonnants d’aise. Parce que l’attente, 29 ans, a été longue pour le peuple algérien de goûter à nouveau aux délices d’une coupe continentale.

150 000 euros

Ainsi , fennecfootball.com, visité mardi par Senego, révèle que Riyad Mahrez et ses coéquipiers seront récompensés à la hauteur du sacrifice consenti pour ramener le trophée au pays. Et, la Fédération algérienne de football a décidé de donner à chaque Fennec la somme de 150 000 euros.

Des Fennecs requinqués

Voilà qui viendra redonner sans doute un peu plus de motivation à Djamel Belmadi et à ses poulains, en vue des prochaines échéances qui commenceront très bientôt. En finale, Belmadi et ses protégés ont su imposer au Sénégal de Aliou Cissé, un choix tactique non décodé. Même si les Lions ont dominé l’ensemble de la partie.